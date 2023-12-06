В России оценили привлекательность страны для инвестиций

Рост российской экономики — это важный и очень мощный показатель, который станет основой для привлечения инвестиций из ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу РФПУ Кирилла Дмитриева.

Как передает издание, выступая в ходе визита президента Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию, Дмитриев подчеркнул, что никто не верил в такой рост российской экономики.

Он добавил, что прогнозируемый рост ВВП РФ на 3% в 2023 году — это пример для других стран, которые также будут наращивать инвестиции в Россию в ближайшие годы.

По словам главы РФПИ, текущий визит Путина очень важен, а тема взаимных инвестиций будет центральной.

«Мы вместе будем работать над созидательной повесткой», — резюмировал он.

По мнению Дмитриева, работа со странами глобального Юга откроет для страны инвестиции в инфраструктуру и высокие технологии, что в итоге заложит хорошую основу взаимодействия и по линии ОПЕК+.

До этого вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призвал бизнес активнее инвестировать в Россию.

Ранее в правительстве РФ объяснили причины мировой инфляции.