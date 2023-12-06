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В России озвучили прогноз по росту ВВП на конец года

Мишустин прогнозирует рост экономики РФ на 3% в 2023 году

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В России рост ВВП по итогам 2023 года может достичь отметки в 3%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на лекции, которую прочел в рамках проекта «Знание. Лекторий», передает ТАСС.

По словам Мишустина, рост ВВП в октябре составил 5% в годовом выражении. За 10 месяцев показатель достиг 3,2%.

«А по итогам года ожидаем около 3%», — сказал премьер.

Он также отметил, что об успехах России говорят даже оппоненты, «которые признают, что санкции не действуют». Премьер добавил, что хорошая динамика сохраняется по реальным доходам населения.

Глава кабмина подчеркнул, что российская промышленность постепенно восстанавливается после внешнего давления. Так, рост обрабатывающих производств в октябре составил 9,5% к аналогичному периоду прошлого года.

В конце ноября МВФ оценил доходы России от введения налога на выбросы CO2. По мнению фонда, за счет этого налога Россия может получить прибавку к ВВП в размере 4,3-4,4% к 2030 году.

Ранее в России спрогнозировали снижение ВВП на 2% в год из-за дефицита кадров.

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