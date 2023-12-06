В правительстве заявили о восстановлении экономики РФ, несмотря на санкции

Введенные против России многочисленные пакеты санкций не смогли разрушить экономику страны, а трудности были преодолены. Такое мнение выразил глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

«Наштампованные коллективным Западом санкции не привели к краху нашей экономики, как они того ожидали. Конечно, ощутимые трудности были, прежде всего — во втором квартале 2022 года. Но с тех пор идет уверенное восстановление», — сказал Мишустин на лекции, которую прочел в рамках проекта «Знание. Лекторий».

По словам премьера, во многих отраслях экономики уровень начала прошлого года уже превышен.

5 декабря Мишустин заявил об успехах в рамках нацпроектов.

В тот же день Мишустин поручил не сбавлять темп обеспечения армии России.

Ранее в Кремле заявили, что российская экономика адаптировалась к условиям СВО.