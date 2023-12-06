На Украине обвинили французскую фирму в продаже оружия по завышенным ценам

Старейший французский производитель стрелковых вооружений Verney-Carron продаст Украине оружие по ценам на 20-30% выше, чем на рынке Франции, пишет издание Kyiv Post, ссылаясь на экспертов.

«Verney-Carron движется к сверхприбыли, устанавливая для «Укрспецэкспорта» цены на 20-30% больше цен... за то же оружие, которое продается на французском гражданском рынке», — говорится в публикации.

Журналисты уточнили, что при расчетах не учитывались скидки, которые могут быть предоставлены Украине.

В публикации также отмечается, что в 2022 году Verney-Carron считалась убыточной, кроме этого, компания не имела опыта современного крупномасштабного производства стрелкового оружия.

До этого сообщалось, что французская оружейная компания Verney-Carron поставит на Украину 12 тысяч единиц стрелкового оружия и партию гранатометов.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж выделит фонду поддержки Украины еще 200 млн евро, чтобы позволить Киеву и дальше закупать французское оружие.

Ранее сообщалось, что США сокращают объемы военной помощи Украине.