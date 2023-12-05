ЕЦБ не будет снижать ставки в начале 2024 года

Европейский центробанк вряд ли приступит к снижению процентных ставок в скором времени. Об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на члена совета управляющих ЕЦБ Борис Вуйчич.

По его словам, если прогноз ЕЦБ по экономике еврозоны на 2024-2025 годы оправдается, тогда и речи быть не может о каких-либо ставках. Говорить об этом сейчас преждевременно.

На предстоящем заседании регулятора на следующей неделе скорее всего также не будет принято решение о снижении ставок, считает Вуйчич. Базовый сценарий – оставить ставку на текущем уровне и ждать новых данных по экономике.

В то же время член совета ЕЦБ не исключил, что регулятор может вернуться к повышению ставок. Однако это маловероятный сценарий, отметил он.

До этого инвесторы уже спекулировали на тему снижения ставок ЕЦБ уже в марте на фоне замедления инфляции. Однако заявление Вуйчича несколько охладило этот настрой.

Ранее ЕЦБ зафиксировал рост проблемных кредитов в банках еврозоны.