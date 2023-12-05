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США хотят помочь Украине стать главным поставщиком энергии в ЕС

Госдеп: США помогут Украине стать главным поставщиком энергии в ЕС

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Global Look Press

Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон поможет Киеву стать главным поставщиком электроэнергии в Европейский союз. Его слова приводит ТАСС.

Сообщается, что для этого Украине окажут помощь в интеграции энергетической структуры с европейской.

«Я не вижу причин, почему Украина не смогла бы стать страной с обширными инвестиционными возможностями и будущим основным экспортером энергии для остальных участников ЕС», — подчеркнул он.

Американский чиновник отметил, что у Украины уже есть объекты в сфере ядерной энергетики, а также потенциал в развитии солнечной и ветряной энергетики. Отмечается, что эти ресурсы помогут Украине развивать зеленую энергосистему по европейским стандартам даже параллельно с ведением боевых действий.

До этого Украина прибегла к помощи ЕС из-за рекордного потребления энергии.

Ранее министр энергетики Украины предложил ЕС использовать газохранилища страны из-за низких цен.

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