Аналитик рассказал, каким будет курс доллара в ближайшие две недели

Впревые с 13 ноября курс доллара на Мосбирже превысил 92 рубля. На это повлияла совокупность различных факторов, объяснил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. В ближайшие две недели, по его прогнозу, курс будет колебаться от 89 до 93 рублей.

«Влияет совокупность факторов: нефть дешевеет, цена Brent уже ниже $80 за баррель, значит, дешевеет и Urals. Для рубля — это неблагоприятный фактор», — объяснил эксперт в беседе с RT, добавив, что в ноябре завершился налоговый период, поддерживавший нацвалюту. Следующий начнется не раньше 20-х чисел декабря.

Традиционно перед Новым годом растет спрос покупателей на импорт, что также провоцирует спрос импортеров на валюту, напомнил Лобода. Он также не исключил, что ФРС в ближайшее время снова повысит процентные ставки.

«Все эти факторы пока работают на ослабление рубля», — заключил аналитик.

Профессор ВШЭ Евгений Коган также допустил дальнейший рост курса доллара – по его прогнозу, он пробьет потолок в 92 рубля.

Эксперт по фондовому рынку ранее объяснил падение курса рубля к доллару и евро.