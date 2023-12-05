В ЦБ рассказали, зачем россиянам нужны социальные вклады

Социальные счета и социальные вклады помогут снизить негативные последствия от высоких темпов роста цен для россиян с невысокими доходами. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на комментарий пресс-службы Центробанка РФ по итогам принятия Госдумой в первом чтении законопроекта, который вводит в России эти продукты.

Они будут отличаться от классических банковских вкладов и накопительных счетов с повышенной доходностью по ставке, привязанной к ключевой ставке ЦБ.

Открытие социальных вкладов и счетов будет доступно только для граждан-получателей социальной поддержки с подтвержденным низким уровнем доходов, пояснил изданию соавтор законопроекта, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он уточнил, что человек будет вправе иметь не более одного такого вклада или счета.

Социальный вклад можно будет открыть на срок не более одного года, социальный счет — бессрочно. Если за год статус вкладчика как получателя социальной поддержки не изменится, договор можно будет продлить на аналогичный срок, сказали в ЦБ.

Аксаков подчеркнул, что открытие социального вклада или счета возможно только в российских рублях, а максимальный объем денежных средств на нем не может превышать 50 тыс. рублей.

Процентная ставка по договору будет равняться ключевой ставке плюс один процентный пункт, подчеркнули в ЦБ. Также на остаток средств на социальном счете будут начисляться проценты. Обслуживание новых вкладов и счетов будет бесплатным.

Открыть их можно будет через госуслуги. Через портал подается соответствующее заявление.

Законопроект о социальном счете и социальном вкладе разработан при участии ЦБ и внесен в Госдуму в мае этого года. Ко второму чтению не исключены уточнения и изменения параметров социального вклада и счета.

Ранее в ЦБ рассказали о росте количества денег россиян на вкладах.