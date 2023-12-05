Словакия намерена продлить на год исключение российской нефти из санкций ЕС

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Slovnaft старается продлить на год исключение российской нефти из санкционного списка Евросоюза. Его слова приводит standard.sk.

«Мы стараемся продлить исключение для Slovnaft на один год, речь идет о продуктах как для Чехии, Украины, так и для нас», — рассказал чиновник.

По словам Бланара, неудача этих переговоров с руководством ЕС может привести к росту инфляции в стране.

30 ноября премьер-министр Словакии и посол РФ обсудили развитие двустороннего сотрудничества.

5 декабря 2022 года ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из РФ, а G7 и австралийские власти установили потолок в $60/баррель. С февраля 2023 года аналогичные ограничения коснулись нефтепродуктов ($100 и $45 за баррель). При этом Россия нашла способы обхода ограничений, экспортируя нефть через посредников за пределами Запада. По данным Минфина РФ, в августе 2023 года нефть Urals в среднем стоила $74 за баррель.

Ранее премьер Словакии Фицо заявил, что не поддержит санкции ЕС против РФ.