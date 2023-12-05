На Украине сохраняется дефицит электроэнергии, в аварийный ремонт выведен один блок теплоэлектростанции. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинский оператор электросетей «Укрэнерго».

«Ситуация в энергосистеме остается сложной. В течение суток по техническим причинам в аварийный ремонт выведен 1 блок на тепловой электростанции. Продлен срок ремонта еще на 2 блоках различных электростанций», — говорится в публикации.

Компания сообщает, что 5 декабря без света на Украине остаются 436 населенных пунктов.

Из-за недостаточного объема собственной выработки Украина импортирует электроэнергию из из Словакии, Румынии, Молдовы. Общий объем оценивается в 202 МВт.

28 ноября власти Украины заявили, что ждут от США денег на восстановление энергетики.

В тот же день Германия выделила «Укрэнерго» €24,5 млн на реконструкцию объектов энергетики.

Ранее на Украине сотни населенных пунктов остались без света из-за непогоды.