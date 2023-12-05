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На Украине планируют изъять 50 принадлежащих России объектов

Кабмин Украины рассмотрит решение об изъятии 50 объектов права собственности РФ

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Global Look Press

Правительство Украины 5 декабря рассмотрит решение о принудительном изъятии 50 объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов на территории республики. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Парламентарий опубликовал список этих объектов. Среди них числятся »Газпром сбыт Украина» и »Росатом восточная Европа» в Киеве, «Татнефть АЗС» в Полтаве, Алчевский металлургический комбинат», Лисичанская нефтяная инвестиционная компания» и «Алчевский коксохимзавод» в Луганской народной республике, «Индустриальный союз Донбасса» в Донецкой народной республике, Днепровский меткомбинат в Днепропетровской области.

В перечне также несколько объектов, расположенных на территории Республики Крым. Это пансионаты, базы отдыха, учебные заведения.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон о «принудительном изъятии» в стране объектов собственности России и ее резидентов. В Кремле такие меры назвали беспрецедентной экономической войной.

Ранее сообщалось, что Крым получил 1,8 млрд рублей от национализации украинских активов.

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