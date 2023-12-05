В России могут вырасти тарифы на сотовую связь

Согласно стратегии развития отрасли связи до 2035 года, операторам связи могут разрешить повышать тарифы выше уровня инфляции. Но взамен компании должны будут взять на себя обязательства по развертыванию современных технологий и развитию инфраструктуры, в том числе на новых территориях. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на документ по целевому сценарию развития отрасли.

Такая возможность прописана в целевом сценарии стратегии, утвержденной правительством 4 декабря. Документ предусматривает два варианта развития отрасли. Базовый ориентирует компании на повышение цен не выше уровня инфляции, целевой – выше, но с условиями.

В частности, операторы должны будут обеспечить внедрение сетей 5G, развертывание волоконно-оптических линий связи, развитие облачных технологий и других передовых решений.

Кроме того, от компаний потребуют строительства инфраструктуры на новых территориях – в ДНР, ЛНР и вошедших в состав России Херсонской и Запорожской областях.

Для реализации целевого сценария потребуются масштабные инвестиции. Если в 2022 году они составили 366 млрд рублей, то к 2035 году должны вырасти до 1,26 трлн рублей в год. Источником средств должно стать увеличение выручки, в том числе за счет повышения тарифов.

При этом рост цен будет возможен только при подтверждении компаниями своих расходов на модернизацию инфраструктуры и внедрение новых технологий. Такой подход позволит сбалансировать интересы операторов и абонентов, считают в Минцифры.

В конце ноября ФАС признала повышение тарифов «Мегафоном» неправомерным.

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