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В ДНР началось строительство жилья под льготную ипотеку

В ДНР началось возведение трех жилых домов под льготную ипотеку

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Донецкой народной республике началось возведение трех жилых домов по программе льготной ипотеки. Об этом в интервью Донецкому агентству новостей заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

«Сейчас мы можем говорить о том, что этот процесс запущен: застройщики начали строительство. В ДНР уже ведется строительство трех домов в соответствии с 214-ФЗ, в которых возможно приобретение квартир по льготным ставкам. В рамках развития жилищного строительства на указанных территориях утверждена соответствующая программа действий», — отметил министр.

Файзуллин уточнил, что Минстрой и Минфин РФ мониторят ход реализации программы, регулярно проводят встречи с застройщикам и банками, задействованными в строительстве и финансировании проектов. Такая работа позволяет быстро реагировать на возникающие в этой сфере вызовы, подчеркнул министр.

По его словам, перед началом строительства ипотечного жилья в ДНР нормативно-правовая база была приведена в части законов о долевом строительстве к общероссийскому стандарту. Также были достигнуты договоренности с банками, привлечены застройщики, утверждена программа развития жилищного строительства.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин поручил предоставить жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей ипотеку на квартиры в новостройках по ставке в 2% годовых, затем правительство РФ утвердило льготную ипотечную программу. По оценкам главы ДНР Дениса Пушилина, за два года в регионе построят более 30 тыс. кв. м ипотечного жилья.

Ранее Минфин анонсировал изменения для льготной ипотеки.

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