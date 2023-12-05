Курс доллара снизился до 90,8 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи 5 декабря по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 12,25 копейку и составил 90,8 рубля, передает ТАСС.

При этом курс евро снизился на 47,5 копейку, до 98,02 рубля.

В свою очередь курс китайского юаня вырос на 0,55 копейку, до 12,738 рубля.

При этом спустя какое-то время, к 7:44 мск курс европейской валюты ускорил рост и находился на уровне 99,22 рубля (+0,73%) — таким образом впервые с 7 ноября превысив 99 рубля.

Американская валюта достигла 91,46 рубля (+0,58%), китайская валюта — до 12,798 рубля (+0,51%).

Центральный банк России сообщал, что на фоне ослабления рубля в июле — сентябре нынешнего года российские розничные инвесторы стали вместо покупки продавать на бирже валюту. Объем покупок валюты за рубли стал практически соответствовать объему продаж. Нетто-продажи валюты за указанный срок составили 4 млрд руб. Превышение продаж валюты над ее покупками способствовало снижению давления на курс рубля.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.