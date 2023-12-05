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ЦБ: после ослабления рубля инвесторы перешли к продаже валюты на бирже

ЦБ заявил, что нетто-продажи валюты в третьем квартале составили 4 млрд рублей

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Shutterstock

На фоне ослабления рубля в июле — сентябре нынешнего года российские розничные инвесторы стали вместо покупки продавать на бирже валюту. Об этом в «Обзоре ключевых показателей брокеров» за третий квартал 2023 года сообщает Центральный банк (ЦБ) России.

Регулятор отметил, что в условиях ослабления рубля объем покупок валюты за рубли стал практически соответствовать объему продаж. Так нетто-продажи валюты в июле — сентябре составили 4 млрд руб. Превышение продаж валюты над ее покупками способствовало снижению давления на курс рубля.

Из обзора Центробанка следует, что инвесторы больше всего продавали доллары и юани. Евро же, наоборот, чаще покупалось, чем продавалось. Отмечается, что санкции привели к снижению ликвидности доллара и евро и росту ликвидности юаня.

Ранее сообщалось, что курс доллара на Мосбирже превысил 91 рубль впервые с середины ноября. Одновременно курс евро составил 98,8 рубля, юаня — 12,744 рубля.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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