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Германия резко снизила экспорт товаров в Россию

ТАСС: Германия снизила в октябре поставки товаров в Россию на 40%

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Global Look Press

В октябре 2023 года экспорт товаров из Германии в Россию снизился на 40% и составил €600 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Федерального статистического ведомства ФРГ.

Из документа следует, что за месяц объем ввезенных из ФРГ товаров уменьшился на 5%, а по сравнению с октябрем прошлого года обрушился на 40,5%. В свою очередь импорт российских товаров за октябрь, напротив, вырос на 6,6%, до €200 млн, при этом в годовом выражении упал на 88,5%.

Статистика указывает, что Россия не единственный торговый партнер, объем сделок с которым у ФРГ снижается. Общий экспорт из Германии в другие страны Европы снизился на 2,7%, а импорт — на 2,8%.

До этого сообщалось, что торговый оборот между Россией и Германией за первые семь месяцев 2023 года сократился на 76%.

При этом общая торговая активность России выросла, что разочаровало немецких экспертов.

Ранее Испания собралась закупить у России рекордное количество газа.

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