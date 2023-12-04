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Минфин анонсировал изменения для льготной ипотеки

Минфин предлагает повысить минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке

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Министерство финансов РФ внесло в правительство проект постановления с изменениями в программу льготной ипотеки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление замминистра Ивана Чебескова.

По его словам, регулятор обеспокоен слишком быстрым ростом ипотечного портфеля и ухудшением его качества. Среди возможных мер — повышение минимального первоначального взноса по льготным кредитам.

«Мы сейчас обсуждаем внесение изменений в несколько аспектов льготной ипотеки с целью ограничения очень быстрого роста ипотечного портфеля. У нас слишком быстрый рост портфеля пошел и одновременно ухудшение его качества», — пояснил Чебесков.

Правительство уже повышало минимальный первоначальный взнос с 15% до 20% от стоимости жилья. Однако это не привело к существенному замедлению выдач из-за роста ставок на рыночные ипотечные программы.

В конце ноября ЦБ рекомендовал перейти к повышению ставки по льготной ипотеке до рыночных уровней.

Ранее спрос на ипотеку на вторичке начал восстанавливаться после шока.

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