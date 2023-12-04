Минсельхоз опроверг подорожание полуфабрикатов в РФ

Министерство сельского хозяйства опровергло появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что с начала 2023 года цены на пельмени и колбасные изделия в России выросли на 20%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства.

Как отмечает Минсельхоз, в текущем году в стране растет производство колбасы — на 2,5% за 10 месяцев. Выпуск мясных полуфабрикатов, в том числе пельменей, увеличился на 6,2%.

«Мясопереработчики подтверждают планы дальнейшего наращивания производства в соответствии с растущим потреблением. Внутренний рынок обеспечен этой продукцией, цены на нее стабильны», — подчеркнули в Минсельхозе.

По данным ведомства, динамика цен на колбасу и полуфабрикаты находится в пределах общей инфляции.

В конце ноября эксперт из Высшей школы экономики Георгий Остапкович высказал опасения о возможном увеличении цен на гречку и масло в России. Директор центра конъюнктурных исследований отметил, что после роста цен на бензин мясо и яйца, продукты, такие как гречка и масло, также могут подорожать. Он подчеркнул, что инфляционные тенденции создают неопределенность как для потребителей, так и для предпринимателей, затрудняя разработку бизнес-планов.

Ранее в Минсельхозе отреагировали на рост цен на продукты первой необходимости.