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Названы сроки внесения в кабмин проекта по обмену замороженных активов

Чебесков: кабмин рассмотрит постановление о замороженных активах через 1-2 недели

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Правительство рассмотрит проект постановления о порядке обмена замороженных активов в декабре. Об этом со ссылкой на заместителя министра финансов России Ивана Чебескова сообщает ТАСС.

«[Проект постановления] уже в высокой степени готовности, проходит все регламентные процедуры, надеюсь, что в ближайшее время он будет внесен в правительство. Ну, я думаю, что неделя-две», — сказал Чебесков в кулуарах форума розничных инвесторов.

Замминистра финансов уточнил, что российские власти лишь создают условия для обмена, а отечественные участники рынка и иностранные инвесторы работают в этом направлении без участия государства. По его мнению, сейчас процесс становится более активным.

4 декабря в Минфине пояснили, что обмен замороженных активов может начаться до конца года.

До того в Центробанке рассказали о работе по разблокировке активов российских инвесторов.

Ранее в Госдуме пояснили, зачем нужно избавляться от доллара в экономике.

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