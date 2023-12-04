Названы сроки внесения в кабмин проекта по обмену замороженных активов

Правительство рассмотрит проект постановления о порядке обмена замороженных активов в декабре. Об этом со ссылкой на заместителя министра финансов России Ивана Чебескова сообщает ТАСС.

«[Проект постановления] уже в высокой степени готовности, проходит все регламентные процедуры, надеюсь, что в ближайшее время он будет внесен в правительство. Ну, я думаю, что неделя-две», — сказал Чебесков в кулуарах форума розничных инвесторов.

Замминистра финансов уточнил, что российские власти лишь создают условия для обмена, а отечественные участники рынка и иностранные инвесторы работают в этом направлении без участия государства. По его мнению, сейчас процесс становится более активным.

4 декабря в Минфине пояснили, что обмен замороженных активов может начаться до конца года.

До того в Центробанке рассказали о работе по разблокировке активов российских инвесторов.

Ранее в Госдуме пояснили, зачем нужно избавляться от доллара в экономике.