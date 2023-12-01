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Названа сумма замороженных Швейцарией российских активов

Reuters: Швейцария заблокировала российские активы на сумму $8,8 млрд

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Global Look Press

Правительство Швейцарии с начала специальной военной операции (СВО) на Украине заблокировало российские активы на общую сумму 7,7 млрд швейцарских франков ($8,8 млрд). Об этом сообщил Reuters, сославшись на Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) страны.

Авторы материала отметили, что данная сумма является предварительной. При этом, по информации агентства, объем замороженных средств немного увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2022 года.

В прошлом году Берн присоединился к санкциям Европейского союза (ЕС) против Москвы, хотя не является членом регионального содружества. Согласно заявлениям руководства страны, к декабрю 2022 года на территории конфедерации были заморожены российские активы на общую сумму 7,5 млрд швейцарских франков ($8,4 млрд).

Как рассказали представители SECO, точную сумму заблокированных российских активов назвать достаточно сложно. Все из-за регулярного добавления и исключения из санкционных списков физических и юридических лиц, а также рассмотрения судебных исков по заморозке средств, говорится в публикации.

30 ноября Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что Европейская комиссия (ЕК) готовится представить план использования налога на прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине. Согласно информации агентства, документ обнародуют 12 декабря.

Ранее в Европейском совете предупредили о негативных последствиях блокировки активов РФ.

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