Забастовка дальнобойщиков Польши поставила автопромышленность ФРГ под угрозу

Забастовка польских и словацких дальнобойщиков, блокирующих движение транспорта на границе с Украиной, может сказаться на автомобильной промышленности Германии. Об этом в своем Telegram-канале пишет немецкое издание Bild.

«Из-за блокады компаниям автомобильной промышленности сложно своевременно снабжать компонентами клиентов в Германии и других странах ЕС», — говорится в публикации со ссылкой на МИД Украины.

Польские и словацкие перевозчики полагают, что украинские дальнобойщики предлагают более низкие цены на свои услуги, а также перевозят товары внутри всего Европейского Союза, а не только между ЕС и Украиной.

В начале ноября польские водители объявили о забастовке с перекрытием движения грузового автотранспорта через польско-украинскую границу. Через КПП пропускают только автобусы, грузовики с гуманитарным грузом, скоропортящимися продуктами и цистерны с топливом.

Позже стало известно, что словацкие автомобильные перевозчики присоединяются к протесту польских коллег.

Ранее политолог оценил последствия блокировки КПП на границе с Польшей для Украины.