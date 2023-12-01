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Всемирный банк предоставил Украине кредит под гарантии Японии

Всемирный банк под гарантии Японии предоставил Украине кредит на $1,2 млрд

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Thomas Peter/Reuters

В четверг Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение одобрить предоставление Украине займа на сумму 1,2 млрд долларов под гарантии правительства Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВБ в письменном заявлении.

По документу, эти средства будут направлены на поддержку 29 программ социальной помощи для «наиболее уязвимого населения Украины» в рамках проекта Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience, and Efficiency (INSPIRE) в сфере социальной защиты.

В банке отмечают, что кредит в размере 1,2 млрд долларов предоставляется под гарантии правительства Японии из целевого фонда Advancing Needed Credit Enhancement for Ukraine (ADVANCE Ukraine) и является частью международной поддержки Украины, направленной на удовлетворение ее финансовых потребностей в 2024 году.

Также стало известно, что Украина в ноябре получила минимальное иностранное финансирование за полгода. В ноябре в украинский государственный бюджет из-за рубежа поступило около двух миллиардов долларов. В частности, помощь в размере $1,6 млрд оказал Европейский союз (ЕС).

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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