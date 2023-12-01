Стало известно, кто получит сразу две пенсии в декабре

В декабре текущего года пенсионеры будут получать две выплаты одновременно, сообщила Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты России при РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом пишет агентство »Прайм».

Эксперт уточнила, что россияне, получающие различные виды пенсий и социальных выплат, и у которых график выплат совпадает с праздничными и выходными днями, получат январские деньги уже в конце декабря.

Эксперт напомнила, что с 1 января 2024 года страховые пенсии для неработающих пенсионеров, получающих пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут проиндексированы на 7,5%, что превышает уровень инфляции в 2023 году. Благодаря новогодним праздникам эти проиндексированные пенсии будут получены еще до Нового года.

Накануне директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в эфире «Радио 1» прокомментировал заявление доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского о том, что Росстат с 1 декабря изменит методику статистического учета пенсионеров и их доходов.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».