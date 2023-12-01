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Дальнобойщики Словакии собираются остановить движение на границе Украины

Словацкие автоперевозчики перекроют движение на границе с Украиной

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Shutterstock

Словацкие автоперевозчики перекроют движение на границе с Украиной на контрольно-пропускном пункте до тех пор, пока Европейская комиссия не вернет отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

«Союз автоперевозчиков Словакии принял решение приступить к блокировке пограничного перехода Вышне Немецке — Ужгород с 1 декабря с 15:00 (17:00 мск) до отмены», — заявили в организации.

Словацкий Союз автоперевозчиков отмечает, что на Украину будут допускаться только фуры с гуманитарной и военной помощью, а также с живыми животными и топливом.

До этого агентство Reuters сообщило, что словацкие дальнобойщики присоединяются к протесту на границе с Украиной.

Как и водители грузовиков в Польше, словацкие дальнобойщики критикуют власти ЕС и призывают вернуть для украинских транспортных компаний разрешительную систему работы.

Ранее стало известно, во сколько обошлась Украине блокада границы.

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