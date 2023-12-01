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США внесли в санкции по КНДР восемь физических лиц и одну организацию

Минфин США внес в санкционный список по КНДР 8 физических лиц и одну организацию

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Global Look Press

Соединенные Штаты внесли в санкционный список по КНДР восемь человек, включая двух, которые предположительно проживают в России, а также одну организацию. Данные об этом опубликованы на сайте Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

Из опубликованного сообщения следует, что санкции были наложены на двух граждан КНДР, которые проживают в Москве и Владивостоке. Также в черный список попали два гражданина, которые, по данным министерства, проживают в Тегеране.

В санкционный список также включена хакерская группировка Kimsuky (известная как Apt43, Archipelago, Black Nanshee и фигурирующая под другими именами).

Внесение в санкционный список означает заморозку активов в Соединенных Штатах и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

29 ноября США ввели дополнительные санкции против Ирана и Северной Кореи.

Ранее вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что Россия научилась развиваться в условиях санкций.

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