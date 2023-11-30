Новак рассказал о сокращении экспорта нефти в России

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что дополнительные объемы сокращения экспорта нефти России в дальнейшем будут постепенно возвращены на рынок для поддержания стабильности, передает РИА Новости.

«В дальнейшем для поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно возвращены на рынок, темпом, зависящим от рыночной конъюнктуры», – пояснил он.

По словам чиновника, меры по дополнительному добровольному сокращению призвано усилить превентивные шаги, которые предпринимают страны ОПЕК+ чтобы поддержать стабильность и баланс нефтяных рынков.

Кроме этого, Новак заявил, что Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти до 500 тысяч баррелей в сутки и продлит его до конца первого квартала следующего года.

Он уточнил, что решения по добыче нефти в рамках ОПЕК+ направлено на прохождение зимы, во время пониженного спроса.

До этого Новак сообщил, что Москва и Анкара уже в ближайшее время могут достигнуть договоренностей по дорожной карте, касающейся создания газового хаба на турецкой территории.

Ранее Путин раскрыл подробности проекта создания газового хаба на турецкой территории.