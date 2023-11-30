В мире увеличилось число миллиардеров

Количество миллиардеров в мире за последний год увеличилось на 7%, достигнув отметки в 2 542 человека. Об этом сообщается на сайте швейцарского банка UBS.

Согласно данным финансовой организации, в 2022 году во всех странах мира насчитывалось 2 376 миллиардеров. Однако в текущем году свое состояние до соответствующих показателей увеличили еще 166 человек.

При этом аналитики подчеркнули, что совокупное состояние всех миллиардеров в мире выросло до $12 трлн. В прошлом году этот показатель был меньше на девять процентов и составлял $11 трлн, уточняется в публикации.

Как отметили в банке, в 2022 году в какой-то момент общий объем состояния самых богатых людей в мире снизился на 20%. Тем не менее миллиардерам удалось восстановить уровень своего дохода, что частично произошло благодаря успехам при создании потребительского бизнеса и ведении розничной торговли на территории Европы.

Более того, рост показали доходы владельцев промышленных предприятий. Аналитики не исключили, что в будущем данная тенденция продолжит набирать обороты, так как государства постепенно увеличивают траты на оборону и переходят на альтернативные источники энергии.

Ранее американский журнал Forbes сообщил о существенном сокращении совокупного состояния 10 богатейших людей в мире.