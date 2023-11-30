Еврокомиссия представит план использования налога с замороженных активов РФ

Еврокомиссия (ЕК) 12 декабря представит план использования налога на прибыль с замороженных активов России для поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в ЕК.

По данным агентства, план ЕК будет обсуждаться лидерами Евросоюза на саммите 14–15 декабря — пока единства между странами ЕС по этому предложению нет.

Как указал источник Bloomberg, план уточняет несколько требующих согласования вопросов, которые подняли несколько стран ЕС. В частности, речь идет о взимаемом ЕС налоге, который не будет пересекаться с национальными налогами и сборами. Агентство отмечает, что утверждение этих предложений ЕК 12 декабря позволит их обсудить на декабрьском саммите Евросоюза.

24 ноября Канада и Евросоюз заявили о необходимости прогресса в вопросе использования дохода от замороженных на Западе российских активов для Украины.

Исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов высказывал мнение, что рано или поздно замороженные на Западе российские активы придется возвращат,. В Еврокомиссии неоднократно заявляли об изучении возможного использования резервов ЦБ России на нужды Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в ЕС отсутствует. Кроме того, юридическая служба Евросоюза констатировала, что «никто не знает, где находятся 86% замороженных активов РФ».

Ранее стало известно, что Чехия планирует заморозку новых объектов недвижимости, принадлежащих России.