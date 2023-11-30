ОПЕК+ намерена сократить добычу нефти для поддержки цен

Министры стран ОПЕК+ на онлайн-встрече обсудят возможность введения новых ограничений на добычу нефти с целью поддержать падающие цены в 2023 году. Об этом сообщили три делегата альянса в комментарии агентству Reuters.

«Два делегата, участвовавшие в обсуждении, заявили, что новые сокращения добычи в 2024 году потенциально могут привести к сокращению добычи с рынка на 1–2 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2024 года», уточняет издание.

Саудовская Аравия и Россия, на долю которых приходится более 40% мировой добычи нефти, планируют продлить действие своих добровольных ограничений, введенных в этом году. Речь идет об 1 млн баррелей в сутки со стороны саудитов и 300 тыс. баррелей в сутки — со стороны России.

«Мы могли бы представить себе сценарий, в котором Россия и Саудовская Аравия продлят свою долю до первого квартала 2024 года и соберут коалицию желающих отдельных производителей, готовых внести добровольные корректировки», — рассказала изданию аналитик RBC Capital Markets Хелима Крофт

В целом страны ОПЕК+ сейчас ограничивают добычу более чем на 5 млн баррелей ежедневно. Дополнительные сокращения призваны компенсировать падение цен на нефть с $98 за баррель в сентябре до $84 на текущий момент.

До этого саммит ОПЕК+ перенесли из-за позиции двух стран.

Ранее стоимость нефти марки Brent выросла впервые за две недели.