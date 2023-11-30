Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти ищут возможность переложить долги «Почты России» на ФНБ

Кабмин может использовать ФНБ для погашения долгов «Почты России»

close
100%
Прокуратура Калужской области

Возможный выход из сложного финансового положения «Почты России» видят в том, чтобы переложить обслуживание долгов госкомпании на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщат «Ведомости» со ссылкой на свои источники знакомые с ситуацией.

Суммарный объем долгосрочных обязательств «Почты России» по данным издания превышает 111 млрд рублей. В год на обслуживание этих долгов уходит 14-15 млрд рублей. При этом дефицит бюджета госкомпании составляет более 20 млрд рублей.

По словам экспертов, ранее не было прецедентов использования ФНБ для выплаты процентов и погашения кредитов компаний. Обычно фонд применялся для инвестпроектов или софинансирования отдельных отраслей.

На данный момент в бюджете не хватает средств для прямого финансирования «Почты России», отмечает издание со ссылкой на источники. При этом альтернативные варианты поддержки оператора пока не найдены.

В середине ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин не поддержал планы Минцифры по инфраструктурному платежу маркетплейсов для поддержки «Почты России».

Ранее крупнейшие ретейлеры РФ выступили против инфраструктурного платежа в пользу «Почты России».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий