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Из-под действия закона о налоге на сверхприбыль могут исключить одну категорию предприятий

В СФ предложили исключить ГУП из-под действия закона о налоге на сверхприбыль

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Государственные унитарные предприятия (ГУП), которые осуществляют регулируемые виды деятельности, нужно исключить из-под действия закона о налоге на сверхприбыль. Такое предложение содержится в отчете главы комитета Совета Федерации по экономполитике Андрея Кутепова, подготовленном для Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Об этом пишет ТАСС.

В документе уточняется, что соответствующие поправки подготовлены по обращению вице-губернатора Санкт-Петербурга Алексея Корабельникова. Кутепов сказал ТАСС, что законопроект сейчас находится на согласовании, и в случае положительного заключения правительства будет внесен в Госдуму.

«Снижение части прибыли ГУП при введении налога на сверхприбыль будет неизбежно сочетаться с рисками недофинансирования их инвестиционных программ и, как следствие, может привести к необходимости пересмотра тарифов на услуги населению», — считает сенатор.

Налог для крупных компаний с прибылью свыше 1 млрд рублей вводится с 1 января 2024 года. Его ставка составит 10% от разницы прибыли 2021-2022 годов и 2018-2019 годов. Компании могут снизить налог вдвое, уплатив авансом 5% с 1 октября до 30 ноября 2023 года. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно.

Ранее Силуанов рассказал, сколько бюджет уже получил по налогу на сверхприбыль.

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