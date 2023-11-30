В России стало больше потенциальных банкротов. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным издания, на ноябрь 2023 года банкротство угрожает почти 20% заемщиков в России. Вместе с этим число потенциальных неплательщиков среди такой категории граждан выросло на 11% и достигло 9,79 млн человек.

Аналитики отметили, что банкротство грозит еще и большому количеству микрофинансовых организаций (МФО). На начало ноября общая задолженность физических лиц, у которых просрочка по кредитам и займам составляла 90 дней и более, составила 6,33 трлн рублей, пишет издание.

До этого стало известно, что с 3 ноября россиянам стало проще стать банкротами вне суда. Заявление о признании несостоятельным можно будет подать, если

размер долга составляет не менее 25 тыс. рублей и не более 1 млн рублей, соответствующий федеральный закон вступает в силу. Минимальная сумма до этого достигала 50 тыс. рублей, максимальная — 500 тыс. рублей.

Также закон разрешает гражданам, единственный доход которых состоит из выплат социального характера, а также пенсионерам инициировать процедуру личного банкротства вне суда через год после начала принудительного взыскания с них задолженности, тогда как для других граждан этот срок составит семь лет.

Ранее стало известно, как россияне получат зарплату при банкротстве работодателя.