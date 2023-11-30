Стало известно, как пересчитают пенсионеров с их доходами

Методика статистического учета пенсионеров и их доходов будет усовершенствована Росстатом с 1 декабря. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в интервью агентству «Прайм».

Специалист отметил, что недавно подписанный приказ Росстата определяет различные формы учета данных, такие как «N94 Пенсии» — краткая форма, «Пенсии-Н» — содержащая информацию о неработающих пенсионерах, и «94 Пенсии-Р» — сведения о работающих пенсионерах.

Гиринский пояснил, что эти обновления позволят более точно оценить нагрузку по выплатам пенсий как в рамках макроэкономической модели, так и на региональном уровне. Например, на основе этих данных можно лучше рассчитать индексацию пенсионных выплат в одном или нескольких регионах.

Эксперт напомнил, что все данные должны быть предоставлены в заполненном и оформленном виде в территориальные органы Социального фонда не позднее первого числа следующего месяца после отчетного. Информация обрабатывается на основе сведений из лицевых счетов пенсионеров, зарегистрированных в территориальных органах СФР.

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