Долг блогера Блиновской вырос почти до полутора миллиардов рублей

Адвокат Наталия Сальникова заявила РИА Новости, что налоговая насчитала блогеру Елене Блиновской почти 1,5 млрд рублей недостачи.

«Никакого счета налоговый орган Блиновской не выставлял, потому что решение налогового органа еще в силу не вступило. Он вынес решение, которым определил, что задолженность по налогам — 918 миллионов, остальное пени и штрафы до 1 миллиарда 400 миллионов», — сказала Сальникова.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что налоговый долг Блиновской вырос почти до полутора миллиардов рублей.

27 апреля Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета в другую страну. В отношении блогера возбудили уголовное дело, а ее саму обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 млн рублей) и легализации денежных средств и имущества в особо крупном размере.

На следующий день после задержания суд избрал в отношении Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста, ей также запретили пользоваться интернетом. Срок ареста несколько раз продлевали.

14 ноября Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Блиновской на продление домашнего ареста. На заседании адвокат блогера заявила, что домашний арест мешает ее подзащитной заниматься предпринимательской деятельностью, и ей необходим онлайн-доступ к кабинету налогоплательщика, чтобы собрать данные для новой налоговой проверки, также данная мера не позволяет ей отводить детей в сад и школу.

Ранее ФСИН заподозрил Блиновскую в нарушении домашнего ареста.