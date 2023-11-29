Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Долг блогера Блиновской вырос почти до полутора миллиардов рублей

Адвокат Сальникова: сумма долга Блиновской выросла до 1,4 млрд рублей

close
100%
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Адвокат Наталия Сальникова заявила РИА Новости, что налоговая насчитала блогеру Елене Блиновской почти 1,5 млрд рублей недостачи.

«Никакого счета налоговый орган Блиновской не выставлял, потому что решение налогового органа еще в силу не вступило. Он вынес решение, которым определил, что задолженность по налогам — 918 миллионов, остальное пени и штрафы до 1 миллиарда 400 миллионов», — сказала Сальникова.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что налоговый долг Блиновской вырос почти до полутора миллиардов рублей.

27 апреля Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета в другую страну. В отношении блогера возбудили уголовное дело, а ее саму обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 млн рублей) и легализации денежных средств и имущества в особо крупном размере.

На следующий день после задержания суд избрал в отношении Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста, ей также запретили пользоваться интернетом. Срок ареста несколько раз продлевали.

14 ноября Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Блиновской на продление домашнего ареста. На заседании адвокат блогера заявила, что домашний арест мешает ее подзащитной заниматься предпринимательской деятельностью, и ей необходим онлайн-доступ к кабинету налогоплательщика, чтобы собрать данные для новой налоговой проверки, также данная мера не позволяет ей отводить детей в сад и школу.

Ранее ФСИН заподозрил Блиновскую в нарушении домашнего ареста.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий