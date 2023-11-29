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В Россию вернулось белорусское дизельное топливо

НПЗ Белоруссии возобновили продажу дизтоплива на российской бирже

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Shutterstock

Нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии после почти трехмесячной паузы возобновили продажу своей продукции на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Об этом соообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает агентство «Интерфакс», в конце ноября белорусские НПЗ начали реализовывать на российской площадке партии зимнего и арктического дизтоплива на фоне растущего спроса из-за похолодания.

По данным источников, ценовые предложения белорусских производителей являются привлекательными. Эксперты полагают, что возвращение на СПбМТСБ связано с восстановлением в РФ механизма топливного демпфера.

Белорусские НПЗ прекратили торговлю на российской бирже в сентябре на фоне сокращения демпфера. С октября параметры системы стабилизации цен были восстановлены.

Накануне ведущий аналитик Reuters Джон Кемп заявил, что масштабный топливный кризис в ЕС подошел к концу. По мнению эксперта, за последние два года цены на нефть, уголь и газ в странах ЕС неоднократно обновляли исторические максимумы, оказывая давление на промышленность и потребление населения. /

Кроме того, дефицит энергоресурсов, возникший после пандемии, усилился после начала спецоперации РФ и введения санкций против Москвы. Вместе с тем эксперт намерен заключить, что острый фаза энергокризиса в Европе может смениться более стабильным периодом.

Ранее Минэнерго сообщило, что рост цен на бензин в России не превысит уровень инфляции.

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