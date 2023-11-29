Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЦБ констатировали увеличение валютных продаж

В Центробанке не смогли назвать причину увеличения продажи экспортерами выручки

close
100%
Depositphotos

Регулятор наблюдает увеличение объемов продажи валютной выручки экспортерами, но назвать причины побудившие экспортеров перейти к активным продажам не может. Об этом сообщил журналистам директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов в кулуарах конференции «Инвестиции 2024 — идеи и стратегии в меняющемся мире», передает ТАСС.

«Мы видим, что экспортеры нарастили продажу валюты. Но пока остается открытым вопрос — сделали ли они это в связи с указом об обязательной продаже или по другим причинам», — сказал Морозов.

По словам директора департамента, продажи валюты нефтяниками выросли на фоне повышения цен на нефть, хотя точную причину назвать сложно.

«Если бы указ не был принят, объемы выросли бы, но не настолько. Психологический эффект точно есть. Но я бы не переоценивал это влияние», — подчеркнул он.

В октябре президент России обязал ряд экспортеров продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке. До этого подобный указ действовал с февраля по июнь 2022 года.

Ранее курс доллара снизился почти до 89 рублей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий