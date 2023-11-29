В ЦБ констатировали увеличение валютных продаж

Регулятор наблюдает увеличение объемов продажи валютной выручки экспортерами, но назвать причины побудившие экспортеров перейти к активным продажам не может. Об этом сообщил журналистам директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов в кулуарах конференции «Инвестиции 2024 — идеи и стратегии в меняющемся мире», передает ТАСС.

«Мы видим, что экспортеры нарастили продажу валюты. Но пока остается открытым вопрос — сделали ли они это в связи с указом об обязательной продаже или по другим причинам», — сказал Морозов.

По словам директора департамента, продажи валюты нефтяниками выросли на фоне повышения цен на нефть, хотя точную причину назвать сложно.

«Если бы указ не был принят, объемы выросли бы, но не настолько. Психологический эффект точно есть. Но я бы не переоценивал это влияние», — подчеркнул он.

В октябре президент России обязал ряд экспортеров продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке. До этого подобный указ действовал с февраля по июнь 2022 года.

Ранее курс доллара снизился почти до 89 рублей.