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В ЕЦБ предупредили о рисках использования замороженных российских активов

Bloomberg: в ЕЦБ не хотят тратить активы России на восстановление Украины

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European Central Bank

Потенциальный репутационный ущерб для евро от использования замороженных активов России для восстановления Украины исключает такой шаг. Об этом заявил вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос. Его слова приводит Bloomberg со ссылкой на стенограмму финансового регулятора.

«Наша позиция по использованию дивидендов и процентов от замороженных активов ясна. Евро является второй по значимости валютой в мире, и мы должны учитывать его долгосрочную репутацию. Я думаю, что есть другие способы профинансировать восстановление Украины», — сказал представитель регулятора газетам De Standaard and La Libre Belgique, что следует из стенограммы.

Европейский союз обсуждает, как быстро реализовать планы по введению налога на непредвиденные расходы на прибыль, которая получена от замороженных активов российского Центрального банка, и направить эти деньги на восстановление Украины, несмотря на опасения ЕЦБ, пишет агентство. Оно приводит оценки, согласно которым €200 млрд ($220 млрд) находящихся под санкциями суверенных активов России находятся в ЕС.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс 3 июля заявил, что в ЕС заморожено €207 млрд российских активов.

Ранее экономист предположил, что в Европе начинают жалеть о заморозке российских активов.

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