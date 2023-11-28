В России планируют продлить ограничение на экспорт риса

Минсельхоз России предлагает продлить запрет на вывоз риса из страны до конца июня 2024 года. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из проекта, Минсельхоз предложил сохранить мораторий на экспорт риса и рисовой крупы с 1 января по 30 июня 2024 включительно. Это продлит действие ограничения, установленного летом 2022 года. По мнению ведомства, это необходимо для обеспечения продовольственной безопасности страны и поддержки отраслей животноводства.

Запрет не затрагивает поставки в рамках ЕАЭС, а также гуманитарную помощь. Кроме того, исключаются перевозки риса в качестве припасов для российских воинских контингентов за рубежом, в Байконур и на Шпицберген. До этого правительство дважды продлевало ограничение с учетом рыночной ситуации. В нынешней редакции оно действует до конца 2023 года.

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