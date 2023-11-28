В Китае призвали ЕС задуматься о рациональности санкций против РФ

Евросоюзу пора задуматься о рациональности антироссийских санкций, поскольку экономика РФ в третьем квартале выросла на 5,5%. Об этом сообщает китайская газета China Daily.

Как отмечает издание, несмотря на 11 пакетов ограничений ЕС, затронувших энергетику, торговлю и другие сферы, ВВП России в июле-сентябре вырос на 5,5% в годовом выражении. Это выше предыдущих показателей, подчеркивает China Daily.

Газета также цитирует прогноз инвесткомпании Amundi, согласно которому темпы роста российской экономики в 2024 году будут втрое выше, чем у еврозоны.

До ряд стран ЕС решили сузить список товаров в новом санкционном пакете ЕК, чтобы не отпугнуть зарубежных партнеров. По данным агентства, в Евросоюзе опасаются негативных последствий для бизнеса из-за чрезмерно жестких ограничений на реэкспорт российских товаров.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.