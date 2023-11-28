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Заседание ОПЕК+ могут снова перенести

Reuters: заседание ОПЕК+ оказалось под угрозой нового переноса

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Ramzi Boudina/Reuters

Переговоры ОПЕК+ о добыче нефти идут в напряженной обстановке, заседание может быть перенесено. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам четырех представителей картеля, переговоры о политике на 2024 год идут тяжело, однако более глубокое сокращение квот пока не рассматривается активно. При этом стороны придерживаются жестких позиций, что может потребовать дополнительного времени для согласования компромисса.

Ранее встречу уже перенесли, так как участники не достигли консенсуса по квотам для африканских производителей. Однако в настоящее время разногласия, по словам источников, носят более фундаментальный характер. Эксперты отмечают усиление противоречий между странами ОПЕК+. Цены на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подскочили после поступивших сведений до отметки $80,72 за баррель.

Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК+ уже пообещали сократить общую добычу нефти примерно на 5 млн барр. в сутки, что составляет около 5% ежедневного мирового спроса, в рамках серии шагов, которые начались в конце 2022 года.

До этого Goldman Sachs назвал вероятным допсокращение добычи нефти ОПЕК+.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, выгоден ли России дефицит нефти в мире.

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