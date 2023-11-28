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Подсчитаны заработки Норвегии на украинском конфликте

NRK: Норвегия заработала на украинском конфликте €28,6 млрд в 2022 году

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Depositphotos

Воспользовавшись ситуацией на рынке природного газа из-за конфликта на Украине, Норвегия в 2022 году заработала около €28,6 млрд, сообщила телекомпания NRK со ссылкой на диссертацию исследователей Института торговли Норвегии.

В документе говорится, что период после начала конфликта на Украине характеризовался перебоями с поставками природного газа из России, ростом цен и рекордными доходами от экспорта норвежского топлива.

Авторы исследования утверждают, что конфликт на Украине увеличил прибыль норвежских экспортеров газа примерно на 27%.

«То, что Норвегия наживается на несчастье других, достойно осуждения. Правительство делает так, что норвежцем быть стыдно», — так прокомментировал результаты расчетов лидер партии «Зеленые» Арильд Хермстад.

Накануне сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе снижаются несколько дней подряд: на торгах лондонской биржи ICE они упали на 2%, до $485 за тысячу кубометров.

Ранее в «Газпроме» заявили, что Россия может войти в тройку крупнейших производителей СПГ в мире.

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