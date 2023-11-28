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Минсельхоз РФ утвердил рекордный экспорт зерна из России

Патрушев: Минсельхоз прогнозирует поставку за рубеж более 65 млн тонн зерна

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Минсельхоз РФ подтвердил ранее озвученный прогноз об экспорте более 65 млн тонн зерна из России в текущем сельскохозяйственном году. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев на заседании оперштаба, передает «Интерфакс».

«За счет второго по объемам в истории России урожая не только полностью закроем внутренние потребности, но и сможем направить рекордные 65 млн тонн зерна партнерам за рубежом», — сказал министр на заседании правительственного оперштаба.

По его словам, уборочная кампания практически завершена — зерновые убраны с 98% площадей, намолочено более 151 млн тонн зерна и 99 млн тонн пшеницы. Также отмечается существенный рост производства ряда культур, в том числе риса, гречихи, масличных и других.

Это создает основу продовольственной безопасности России и способствует стабилизации цен, констатировал Патрушев. По его словам, цены на социально значимые продукты в этом году росли темпами ниже инфляции. Исключение составляют мясо птицы и яйца, где растет предложение для стабилизации ситуации.

До этого в России удивились идее правительства запретить вывоз зерна из страны.

Посол РФ в Турции заявил об отсутствии подвижек в переговорах по зерновой сделке.

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