Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США направят Украине более $20 млн на восстановление энергетической инфраструктуры

США выделят Украине $25 млн на восстановление энергетической инфраструктуры

close
100%
Shutterstock

США выделят Украине $25 млн на восстановление энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило Минэнерго Украины в своих социальных сетях, передает «Прайм».

«Агентство США по международному развитию (USAID) и секретариат энергетического сообщества подписали соглашение о грантовом взносе США в фонд поддержки энергетики Украины на общую сумму $25 млн (23 миллиона евро). Это первый взнос правительства США в фонд», — следует из сообщения.

Cоответственно, общая сумма обязательств по вкладам от спонсоров в фонд превысила €329 млн, уточнили в министерстве. По его данным, цель сбора финансирования — закупка оборудования для восстановления инфраструктуры украинских энергетических компаний.

Глава офиса президента Андрей Ермак в конце ноября попросил западные страны продолжить оказывать поддержку Украине, вводить больше санкций в отношении России, а также помочь укрепить систему ПВО из-за возможных атак по энергетической инфраструктуре в преддверии зимы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского рассказали, когда будет решающий момент в конфликте.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий