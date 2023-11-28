США направят Украине более $20 млн на восстановление энергетической инфраструктуры

США выделят Украине $25 млн на восстановление энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило Минэнерго Украины в своих социальных сетях, передает «Прайм».

«Агентство США по международному развитию (USAID) и секретариат энергетического сообщества подписали соглашение о грантовом взносе США в фонд поддержки энергетики Украины на общую сумму $25 млн (23 миллиона евро). Это первый взнос правительства США в фонд», — следует из сообщения.

Cоответственно, общая сумма обязательств по вкладам от спонсоров в фонд превысила €329 млн, уточнили в министерстве. По его данным, цель сбора финансирования — закупка оборудования для восстановления инфраструктуры украинских энергетических компаний.

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