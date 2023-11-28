Документацию для строительства новой линии метро в Казани разработают за 252 млн рублей

Из бюджета Татарстана планируют выделить почти 252 млн рублей, которые направят на разработку документации в объеме, которого хватит для строительства первого участка второй линии метрополитена Казани. Об этом сообщает «Реальное время».

По данным издания, в объеме проектных работ числится станция с рабочим названием «улица Юлиуса Фучика». Сюда входят сооружение котлована, подземный вестибюль и платформа станционного комплекса мелкого заложения с эскалаторами, две натяжные камеры, тягово-понизительная стация, пешеходный тоннель на пересадочную станцию и горный комплекс для проходки перегонов. Помимо этого, планируется сооружение котлованов для станций «10-й микрорайон» и «100-летие ТАССР», а также работы по двум притоннельным сооружениям.

Подрядчик должен будет создать детализацию архитектурных решений и детализировать технические решения по трассам линии и верхнему строению пути, а также по сетям и системам электроснабжения и не только. Работы планируют завершить до конца августа 2024 года.

9 ноября генеральный директор АО «Центр Биометрических Технологий» (ЦБТ) Владислав Поволоцкий сообщил, что в 2024 году планируется внедрение биометрической оплаты проезда в метро в шести российских городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

Ранее сообщалось, что в Донецке рассматривают возможность строительства метро.