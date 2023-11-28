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Суд Москвы прекратил производство по иску «Транснефти» к «Роснефти»

Суд прекратил производство по иску «Транснефти» к «Роснефти» на 2 млрд руб.

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Московский Арбитражный суд решил прекратить производство по иску «Транснефти» к «Роснефти» на сумму в 2 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судебное заседание проходило в закрытом режиме», — добавили в пресс-службе.

В конце ноября было также прекращено производство по иску «Роснефти» к «Транснефти», который был связан с загрязнением на нефтепроводе «Дружба» в 2019 году. «Роснефть» планировала взыскать с «Транснефти» убытки из-за остановки прокачки нефти по «Дружбе» в 2019 году.

В августе 2022 года «Транснефть» подала ответный иск, потребовав взыскать с «Роснефти» более 2 млрд руб. «Транснефть» связала это с неисполнением ответчиком условий договора транспортировки и хранения нефти «в части оплаты оказанных организацией услуг».

20 ноября сообщалось, что судебное производство по иску компании «Роснефть», которая требовала взыскать с компании «Транснефть» компенсацию за убытки из-за инцидента с загрязненной нефтью, прекращено.

Ранее в Германии заявили о неэффективности введенного западными странами потолка цен на нефть из России.

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