ЦБ рассказал о ситуации с жалобами инвесторов по поводу ситуации с СПБ Биржей

Жалобы от инвесторов по поводу ситуации вокруг СПБ Биржи в Центробанк РФ пока не поступали. Об этом сообщил журналистам руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Его цитирует ТАСС.

«Вы знаете, пока за один день они наверное не поступили. Но я думаю, что они поступят. Так как-то, что мы вчера увидели, это даже не злоупотребление правом, это преступление. Естественно, биржа не подавала никаких заявлений, но кто-то это сделал. С этим надо точно разобраться», — сказал Мамута в кулуарах форума «Фокус на клиента».

В картотеке дел Арбитражного суда Москвы утром 27 ноября появилось заявление о банкротстве СПБ Биржи. После этого акции компании на Мосбирже упали почти на 35%. Вскоре в пресс-службе торговой площадки заверили, что заявление компания не подавала. В суде заявили об отказе принять документ из-за нарушения заявителем досудебного порядка. В компании «Открытие Инвестиции» предположили, что слухи о банкротстве могли спровоцировать «недовольные ситуацией» акционеры или владельцы иностранных ценных бумаг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Банк России проверит торги акциями СПБ Биржи на манипуляции.