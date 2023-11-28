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Акция Сбера «Зеленый марафон» собрала 28,9 млн рублей на благотворительные цели

Собранные в ходе «Зеленого марафона» средства потратили на помощь детям

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Пресс-служба Сбера

Благодаря акции Сбера «Зеленый марафон», которая прошла 20 мая, компании удалось собрать 28,9 млн рублей на благотворительные цели. 12,5 млн из них направлено на развитие инклюзивного образования в России в рамках акции «Мир открытых возможностей», а 16,4 млн — на высадку деревьев по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

В Сбере уточнили, что на собранные в ходе «Зеленого марафона» средства в 11 регионах страны будут организованы занятия для детей с особенностями развития.

Цель благотворительной акции «Мир открытых возможностей», которую уже в пятый раз проводит благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» ― поддержать проекты некоммерческих организаций, помогающих детям с особенностями ментального развития получить шанс занять свое место в жизни, подготовиться к обучению в школе, научиться общению и социальному взаимодействию.

Собранные 12,5 млн рублей будут перечислены региональным специализированным некоммерческим организациям. На эти средства будет проведено 9,5 тыс. занятий по подготовке к школе для 195 детей из разных городов страны.

Кроме того, в компании рассказали, что на поступившие от участников забега деньги — 16,4 млн рублей — волонтеры Сбера и других организаций высадили 200 тыс. саженцев в 15 регионах страны.

В озеленении приняли участие жители Иркутской, Свердловской, Кемеровской, Рязанской, Ленинградской и других областей.

Напомним, в 2023 году «Зеленый марафон» стал юбилейным — десятым по счету. В нем приняли участие 126 тыс. бегунов и 120 тыс. болельщиков в 60 городах страны от Южно-Сахалинска до Калининграда.

Спортсмены соревновались на дистанциях от 4,2 км до 42,2 км. В Москве в программу также вошла дистанции на 500 м для детей.

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