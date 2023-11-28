Глава Банка России заявила, что российские банки вернулись в хорошую форму

Российский банковский сектор смог вернуться в хорошую форму, теперь пришло время думать о развитии. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции ЦБ «Фокус на клиента», передает ТАСС.

«Банки вернулись в хорошую форму, пора думать о развитии», — отметила она.

Глава регулятора подчеркнула, что «важна не только прибыль здесь и сейчас, но и «создание доверия на рынке», а также «долгосрочная лояльность потребителей».

Это, по словам Набиуллиной, является необходимым условием для финансовой устойчивости компаний и сектора.

До этого Эльвира Набиуллина заявляла, что каждый дополнительный процент инфляции за год обходится гражданам страны в 600 млрд рублей. По ее словам, повышение ключевой ставки и рост депозитных ставок позволяет компенсировать людям эти потери от инфляции.

Банк России повысил прогноз инфляции на 2023 год до 7-7,5% с 6-7%, а на 2024 год установил прогнозный диапазон на уровне 4-4,5% вместо ожидавшихся прежде 4%.

Ранее ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15% годовых.