Экономист предупредил о «кровавой бане» на рынке ценных бумаг

Инвесторы и держатели акций по всему миру могут потерять десятки триллионов долларов за следующее десятилетие. Об этом в статье для Project Syndicate заявил экономист Нуриэль Рубини.

Эксперт назвал ситуацию на рынке ценных бумаг «кровавой баней». Например, он отметил, что Еврозона и Великобритания уже в стадии стагфляционной рецессии, а Китай погряз в структурном спаде. При этом США избежали рецессии, однако страна все же может оказаться в краткосрочной и поверхностной рецессии, предупредил Рубини.

По его словам, в течение 2023 года инвесторы выдавали желаемое за действительное и предрекали снижения Центробанками ключевых ставок, однако этого не произошло. На фоне «геополитической депрессии» из-за конфликтов и напряжения в разных частях света, ухудшается и ситуация на финансовых рынках.

Он напомнил, что до 2021 года денежно-кредитное, налогово-бюджетное и кредитное смягчение приводило к завышению стоимости почти во всех сферах. Однако этот «пузырь всего» лопнул в 2022 году и финансовый рынок начал падать. Печальная тенденция продолжится, объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что в России запустят конференцию для обучения инвестициям.