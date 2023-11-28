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Рост экономики России в следующем году замедлится

АКРА: рост ВВП России замедлится в 2024 году до 0,5—1,3%

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Экономику России ждет существенное замедление темпов роста в 2024 году, рост ВВП ожидается в районе 1%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз рейтингового агентства АКРА на 2024–2026 годы.

Согласно прогнозу агентства, рост ВВП в текущем году будет находиться в пределах 3,0-3,2%, в 2024 году — 0,5-1,3%. Затем он немного увеличится в 2025 году — 1,0-2,0%, и снова замедлится в 2026 году — 0,6-1,8%.

В конце этого года и в первой половине следующего курс доллара, как ожидают аналитики, может ослабнуть до 85 рублей, но в долгосрочной перспективе будет происходить ослабление рубля.

В отчете также говорится, что ключевая ставка Центробанка может либо повыситься, либо сохраниться на текущем уровне в 15%.

22 ноября в Минэнерго заявили, что доходы российского бюджета от топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в 2023 году снизятся на 3 трлн рублей по сравнению с 2022 годом и составят 8,6 трлн рублей.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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